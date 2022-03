Niederlage für Wegberg-Beeck : Aachen nutzt den Wind – Beeck nicht

Fußball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck unterliegt der Alemannia aus Aachen im Kellerderby der Regionalliga durch zwei Freistoßtore mit 0:2. Der Abstieg für Beeck ist nun kaum noch zu vermeiden.

Hätte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am Samstag beim Derby zwischen dem FC Wegberg-Beeck und Alemannia Aachen zu den 1300 Zuschauern im Waldstadion gezählt, wäre der frühere Grünen-Chef wohl zu einem Fan der Alemannia im Allgemeinen und von Franko Uzelac im Besonderen geworden. Denn die Nutzung von Windenergie gehört nun mal zu den erklärten Lieblingszielen gerade der Grünen – und als ein Könner in diesem Metier erwies sich Uzelac: Der nutzte den kräftigen Rücken­wind, den die Alemannia in der zweiten Halbzeit hatte, zu zwei kernigen Freistoßtoren. Beim ersten Mal jagte er den Ball aus 25 Metern (49.), beim zweiten Mal gar aus 30 Metern (74.) jeweils in den rechten Knick. Beide Male hatte Beecks Keeper Stefan Zabel keine Abwehrchance – der böige Wind sorgte eben auch für eine unberechenbare Flugkurve.