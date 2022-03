SIege für Rurtal und Wegberg : ASV-Damen schlagen den Tabellenführer

Die Rurtalerin Emilie Jebram trifft zum zwischenzeitlichen 10:10-Ausgleich gegen Kempen. Foto: Nipko

Handball In der Bezirksliga gelingt dem ASV Rurtal-Hückelhoven ein überraschender Erfolg gegen Kempen, in der Landesliga feiern die Damen des HSV Wegberg einen souveränen Sieg.

Nach fast einem Monat ohne Einsatz haben sich die Damen des HSV Wegberg in der Landesliga mit einem Sieg zurückgemeldet. Für das Team von Siegfried Wagner ging es am Wochenende gegen Tabellennachbar Viktoria Anrath. Da die angestammten Mittelblockspielerinnen des HSV nicht dabei sein konnten, agierte der Tabellenvierte mit einer offensiveren Deckung.

Der Plan schien aufzugehen: Nach einer Viertelstunde führte Wegberg bereits mit 7:3. „Wir haben bereits in den ersten Minuten die Führung durch schnelle Gegenstöße kontinuierlich ausbauen können“, sagte HSV-Trainer Wagner nach der Begegnung. Mit der Halbzeitsirene verkürzte Anrath noch auf 8:13.

Wegberg kam aber auch nach der Pause besser in das Spiel und zog immer weiter davon. Die Deckung ließ so gut wie keine Abschlüsse mehr zu und Wegberg kassierte in den ersten 19 Minuten nach der Pause nur einen Gegentreffer – so stand zwischenzeitlich ein deutliches 21:9 für den HSV auf der Anzeigetafel.

In der Schlussphase probierten es auch die Gastgeberinnen mit einer offensiveren Deckung und betrieben damit zumindest Schadensbegrenzung. Nach 60 Minuten stand jedoch ein souveräner 23:14-Erfolg für die HSV-Damen zu Buche. Fehlerfrei war das Spiel aus der Sicht von Trainer Wagner aber nicht: „In der zweiten Halbzeit sind wir fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, sagte Wagner, der aber trotzdem resümierte: „Auch in dieser Höhe war es ein verdienter und ungefährdeter Sieg.“

Auch die Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven waren am Wochenende im Einsatz. Für das Team von Alexander Falatik ging es in der Bezirksliga gegen den Tabellenführer VT Kempen II. Der Auftakt lief dabei nicht nach Plan. Offensiv ging zu Beginn nichts zusammen – Trainer Falatik nahm schnell die erste Auszeit. „Das mache ich normalerweise nicht gerne, aber in dem Fall hat es seine Wirkung gehabt“, sagte Falatik. Es entwickelte sich ein enges Spiel, bei dem Kempen aber meist die Führung innehatte. Erst in der 51. Minute ging der ASV erstmals mit 18:17 in Führung. Kempen hielt allerdings weiter dagegen und drehte das Spiel wieder auf 18:20. Am Ende hatte Rurtal aber das bessere Ende für sich: Mit der letzten Offensivaktion entschied der ASV das Spiel zu seinen Gunsten.