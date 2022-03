Fußball : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Trainer Thomas Erkens und seine Mannschaft von Alemannia Pfalzdorf können mit einem Sieg gegen den SV Sevelen einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga machen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve In den Auf- und Abstiegsrunden der Kreisliga A geht es für die beteiligten 19 Mannschaften ab sofort ans Eingemachte. Alemannia Pfalzdorf bittet den SV Sevelen zum Tanz der Topfavoriten.

Von Hans Sterbenk, Peter Nienhuys und Volker Himmelberg

SV Walbeck – TSV Weeze (Sonntag, 15 Uhr). Jeder Walbecker, dessen Herz auch nur leise für die Kicker des örtlichen Sportvereins schlägt, sollte sich am Sonntag auf den Weg zum Bergsteg machen. Denn die Mannschaft um Trainer Klaus Thijssen benötigt mehr denn je Rückendeckung. Das Schlusslicht bekommt zwar in Kürze noch zwei Punkte am Grünen Tisch aus dem Spiel beim GSV Moers zugeschrieben. Doch die für den Klassenerhalt nötigen Zähler müssen in erster Linie auf dem Platz geholt werden. Gegen den Nachbarn aus Weeze muss ein Sieg her – ansonsten können die Verantwortlichen so langsam schon mal mit den Planungen fürs Kreisliga-Oberhaus beginnen. Das wird gegen die Blau-Gelben allerdings alles andere als einfach. Der TSV Weeze ist unter Regie des neuen Trainers Marcel Kempkes noch ungeschlagen. Die Mannschaft hat in den vergangenen vier Spielen sechs Punkte gesammelt und belegt aktuell Rang elf, der am Saisonende die Rettung bedeutet.



Alemannia Pfalzdorf – SV Sevelen (Sonntag, 15 Uhr). Zwei Mannschaften, ein Ziel: Gleich am ersten Spieltag der Aufstiegsrunde der Kreisliga A kommt es auf dem Rasenplatz an der Stadionstraße zum Duell der beiden Topfavoriten, die nach Möglichkeit in der kommenden Saison ein Wiedersehen in der Bezirksliga feiern möchte. Die Elf aus dem Hexendorf hat in der Vorrunde 19 Punkte gesammelt und reist als Tabellenführer an. Die einzige Saisonniederlage, die ab sofort noch zählt, gab es vor 14 Tagen bei GW Vernum (1:3). Die Alemannia kann ihrerseits mit einem Sieg Platz eins übernehmen – der Ausgang des Spitzenspiels ist völlig offen.



Arminia Kapellen – SG Keeken/Schanz (Sonntag, 15 Uhr). Diese Chance dürfen sich die Jungs von Arminen-Trainer Marcel Lemmen eigentlich nicht entgehen lassen. Da die eine oder andere Überraschung gegen die Top-Teams der Gruppe 2 ab sofort wertlos ist, startet der Gastgeber mit sechs Zählern als Vorletzter in die Abstiegsrunde der Kreisliga A. Und kann sich gleich einmal mit einem Sieg, der gegen die punktgleichen Kicker aus dem Streudorf an der holländischen Grenze machbar sein sollte, ans rettende Ufer begeben.



TuS Haffen-Mehr – 1. FC Heelden (Sonntag, 15 Uhr) Spannend geht es auf der rechten Rheinseite in der Kreisliga B Rees/Bocholt, Gruppe 1, zu. Mit der DJK Hüthum-Borghees, dem TuS Haffen-Mehr, BW Bienen und dem 1. FC Heelden liegen gleich vier Teams aussichtsreich im Titelrennen. Brisant wird es am Sonntag, wenn der TuS Haffen-Mehr den 1. FC Heelden empfängt. Das gastgebende Team von Trainer Dennis Lindemann wird in der Partie wieder auf seine gute Defensive bauen. Der TuS Haffen-Mehr hat bislang erst 16 Gegentreffer einstecken müssen. Dies ist der Bestwert in der Liga. Aber der 1. FC Heelden wird den Gastgeber natürlich auch fordern. Die starke Offensive hat bisher in jeder Begegnung wenigstens zweimal ins gegnerische Tor getroffen.