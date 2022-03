VC Ratheim in der Volleyball-Oberliga : Wiedergutmachung für die schlechteste Saisonleistung

Volleyball-Oberliga In der Oberliga-Hinrunde ging der VC Ratheim gegen den Würselener SV mit 0:3 unter und zeigte die schlechteste Leistung dieser Saison. Am Wochenende wollen die Volleyballer diese Pleite vergessen machen.

Wenn dem VC Ratheim ein Spiel der Oberliga-Hinrunde besonders in Erinnerung geblieben ist, dann die Niederlage gegen den Würselener SV. In der Hinrunde gab der VC beim 0:3 seine schlechteste Leistung in der gesamten Saison ab. Auch wenn der Klassenerhalt nicht mehr in Frage steht, ist das kommende Spiel gegen Würselen daher dennoch emotional besetzt.

VC-Libero Markus Becker ist die Partie der Hinrunde noch gut in Erinnerung geblieben: „Wir haben damals eine Menge Fehler hingelegt, was uns natürlich noch länger beschäftigt hat“. Die Mannschaft möchte die schlechte Leistung nun aber in der Vergangenheit lassen und sich von dem negativen Ergebnis nicht unter Druck setzen lassen. „Die Tabelle zeigt schon genau, wie Würselen einzuschätzen ist: Der SV steht nicht ohne Grund auf dem dritten Platz und kann sicherlich auch gegen die Spitzenreiter Bonn oder Meckenheim einiges anrichten“, fasst Becker zusammen. „Mit ihrem großen Kader und vielen erfahrenen Spielern kommt da einiges an Potenzial zusammen“. Ganz chancenlos sieht sich der VC Ratheim allerdings auch nicht: Personell steht die Mannschaft ähnlich wie in der vergangenen Woche da, Florian Kowalski kann ebenso wie Zuspieler Oliver Wachtel am Spiel teilnehmen, Max Wachtel ersetzt den Mittelblocker Malte Kensy. Zwar schmerzt der langfristige Ausfall von Kapitän Philipp Rumpf, trotzdem sieht sich Ratheim gut gerüstet. „Wir stehen punktgleich mit Würselen, da ist was drin“, so Becker. „Wir erwarten zwar keine drei Punkte, wären über eine klare Niederlage aber schon enttäuscht.“