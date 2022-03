Sieg gegen den SV Golkrath : Kückhovens Lauf hält an

Fußball-Kreisliga A Gegen den SV Golkrath gewinnt Germania Kückhoven sein fünftes Spiel in Serie. Trainer Dirk Valley sieht den Klassenerhalt aber noch nicht gesichert.

Die Partie zwischen dem TuS Germania Kückhoven und dem SV Golkrath hielt, was man sich im Vorfeld davon erwarten konnte. Beide Mannschaften zeigten zuletzt eine gute Verfassung, dementsprechend verlief die Begegnung, die Kückhoven am Ende mit 2:1-Treffern gewann. Durch den Dreier kommt die Germania nun auf 29 Punkte und hat einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, doch Trainer Dirk Valley ist sich sicher: „Der Sieg war immens wichtig, aber 29 Punkte werden wohl kaum reichen, um in der Klasse zu bleiben. Einige Siege brauchen wir noch.“