Blick auf die Fairness-Tabelle verrät : Zahlt sich Fairness in der Kreisliga aus?

Analyse Fussball-Kreisliga Ein Blick auf die Fairnessliste der A-Liga zeigt: Vor allem an der Tabellenspitze gibt es große Unterschiede – während der SC 09 Erkelenz vorbildlich ist, stehen Ay-Yildizspor Hückelhoven und Roland Millich weniger gut da.

Fairness sollte beim Fußball ebenso dazugehören wie Gewinnen und Verlieren. Dass der Umgang miteinander auch den Verantwortlichen der verschiedenen Spielklassen wichtig ist, zeigt die Tatsache, dass es ab der Kreisliga A eine eigene Fairness-Tabelle gibt, so auch für die A-Liga Heinsberg. Doch wie sieht ein Vergleich zwischen den Teams aus? Sind die Mannschaften, die sportlich aktuell am besten dastehen, auch diejenigen, die besonders fair sind? Gibt es einen direkten Zusammenhang – oder wird das Thema überbewertet?

In die Fairness-Tabelle fließen alle Gelben, Gelb-Rote sowie Roten Karten ein. Und das gilt sowohl für Spieler als auch für den gesamten Betreuerstab. Nach einem Punktesystem wird am Ende eine Quote errechnet. Bei näherer Betrachtung beider Ranglisten fällt auf, dass es große Unterschiede gibt: Bei manchen Teams passt der sportliche Tabellenplatz sehr gut zur Fairness, bei anderen überraschen die Unterschiede.

So geht es in der Kreisliga A weiter

Fußball-Kreis Kleve/Geldern : So geht es in der Kreisliga A weiter

Und dann gibt es noch die Vereine, die zwar in dieser Saison ziemlich wenige Verwarnungen erhalten, also auf eine gute Quote kommen, aber im Punktebereich schlechter abschneiden – das gilt auch für den SV Niersquelle Kuckum. Gemeinsam mit dem FC Randerath/Porselen sind die Nierskicker nach Erkelenz das zweitfairste Team der Liga. Sportlich hat Kuckum allerdings als Tabellenzehnter noch zu kämpfen, um nicht doch noch in den Abstiegskampf der Kreisliga zu rutschen.