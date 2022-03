Volleyball-Oberliga : Sorge um den Kapitän des VC

Die SG Bonn-Mondorf-Vorgebirge ist in der Volleyball-Oberliga das Maß aller Dinge. Schon im Hinspiel unterlag der VC Ratheim in heimischer Halle gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter mit 0:3. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Schon zu Saisonbeginn war Philipp Rumpf bei den Ratheimern verletzt ausgefallen, nun musste er bei der Pleite gegen den Oberliga-Spitzenreiter das Feld erneut frühzeitig verlassen. Derweil gibt es Neuigkeiten auf der Trainerposition des VC.

Dass der VC Ratheim ein mieses Wochenende hinter sich hat, liegt nur bedingt an der fast schon eingeplanten Niederlage gegen den Oberliga-Spitzenreiter SG Bonn-Mondorf-Vorgebirge. Denn im Spiel verletzte sich Ratheim Kapitän Philipp Rumpf am Knie, eine genaue Diagnose steht noch aus. Rumpf hatte schon den Beginn der Saison verletzungsbedingt verpasst und konnte gerade erst wieder langsam ins Spielgeschehen eingreifen.

Der Schock um den erneut verletzten Kapitän trifft den VC Ratheim härter als das Ergebnis selbst, das davon wiederum unmittelbar beeinflusst wurde. Wie erwartet, präsentierte sich der bislang ungeschlagene Tabellenführer Bonn von seiner stärksten Seite und ließ keinen Zweifel daran, dass er verdientermaßen auf dem ersten Tabellenplatz steht. Mit einem klaren Ergebnis von 3:0 entschied Bonn das Spiel in heimischer Halle für sich. Im ersten Satz konnte Ratheim zu Beginn der SG noch das Wasser reichen, nach der ersten kleineren Schwächephase des VC zog Bonn sein Spiel durch: Mit einer Serie von gleich zehn Punkten in Folge blieb der VC Ratheim chancenlos.

„Wir haben zwar noch schnell umgestellt und damit gut reagiert, aber diese Punkteserie hat uns schon einen Bruch im Selbstbewusstsein gegeben“, gibt Ratheims Libero Markus Becker zu, „Bonn hat wirklich immense Bälle gespielt, aus Sicht des Liberos kann ich davor nur den Hut ziehen.“ Ratheim schaffte es dennoch, den Satz mit einem vergleichsweise guten Ergebnis von 20:25 abzuschließen, da die Mannschaft zum Schluss noch einige Angriffe umzusetzen wusste. „Daran sieht man zumindest, dass wir auch einiges richtig gemacht haben“, so Becker. Der zweite Satz bereitete den Ratheimern allerdings von Anfang an Probleme, mehrere Aufschlagfehler und die Spielsicherheit von Bonn, die die Schwächen des VC gezielt auszunutzen wussten, führten zu einem Endstand von 14:25. In der Annahme zeigte Ratheim erneut viele Unsicherheiten. „Zwar dachte ich, dass wir die personellen Ausfälle kompensieren können, aber im Kader fehlen doch Alternativen“, so Becker. Trotzdem startete Ratheim mit guter Stimmung in den dritten und letzten Satz, bis sich Philipp Rumpf seine Verletzung zuzog. Der VC musste seinen Kader umstellen, die Mannschaft wusste sich allerdings nicht mehr aus ihrer Schockstarre herauszuhelfen, weshalb die Runde mit 18:25 ebenso deutlich verloren wurde. „Wir hatten keine Punkte eingeplant, aber eben auch keine Verletzung“, sagt Becker, „das trifft uns menschlich und spielerisch sehr hart.“