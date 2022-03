Fußball-Bezirksliga : Heinsberg-Lieck zu Hause chancenlos

Gegen die SG Stolberg wollte Heinsberg-Lieck nicht viel gelingen. Am Ende gab es vier Gegentreffer. Foto: Nipko

Fußball-Bezirksliga Gegen die SG Stolberg setzt es am Sonntag eine empfindliche 0:4-Heimpleite. Vor allem personell steht den Lieckern eine schwierige Rückrunde bevor.

Der 1. FC Heinsberg-Lieck hat in dieser Saison schon 24 Punkte eingesammelt. Doch nach der desolaten Leistung am Sonntag im heimischen Seestadion ist es nur schwer vorstellbarn, dass da noch viele Zähler hinzukommen – mit 0:4 verlor Heinsberg gegen die SG Stolberg.

Das Trainerteam um Michel Noethlichs – der beim Spiel familiärbedingt fehlte – und Dennis Krieger ist aber auch nicht zu beneiden: Die in der Winterpause abgewanderten Sebair Ljatifi (zu Borussia Freialdenhoven), Paul Koch (Waldenrath-Straeten) und Marcel Rohse sind einfach nicht adäquat ersetzt worden. In der aktuellen Situation tut natürlich auch der Rauswurf von Floriant Sadiku weh, dem man aus disziplinarischen Gründen nahegelegt hatte, sich einen anderen Verein zu suchen.

Und den verbleibenden Kader hatte Dennis Krieger gegen den Gast aus Stolberg gehörig umgekrempelt. So musste Vereinschef Jürgen Heinrichs, inzwischen 45 Jahre alt, nach langer Zeit mal wieder als Sturmspitze ran – um so natürlich im Abwehrverbund schmerzlich vermisst zu werden. Willy Steitz und Rico Schreinemachers bildeten dass Innenverteidiger-Duo. Vor allem für Schreinemachers, der auch als Kapitän auflief, wohl nicht die ideale Rolle. Da aber auch der Gast aus Stolberg keine Glanzleistung ablieferte, blieb das Liecker Tor zunächst ungefährdet.

In der 28. Minute war es dann aber passiert: Nach einer Ecke von der rechten Seite fand die Kugel nach einer weiteren Flanke, diesmal von links, den Kopf von Stolbergs Kapitän und Mittelstürmer Christoph Zimmermann, der dann mit einem wuchtigen Kopfball Alex Rütten im Heinsberger Tor zum 0:1 bezwingen konnte. Mit dem 0:1-Rückstand aus Heinsberger Sicht ging es dann auch in die Pause.

Als schon in der 52. Minute ein weiter Befreiungsschlag aus der Stolberger Abwehr erneut Mittelstürmer Zimmermann erreichte, ließ der mit einem Flachschuss ins lange Eck Torwart Rücken wieder keine Abwehrmöglichkeit, es hieß 0:2. Nur fünf Minuten später machte Stolbergs Saman Jalalianrad dann vorzeitig den Deckel drauf, erzielte nach ähnlichem Muster das 0:3. Der Torschütze durfte dann in der 63. Minute schon zum Duschen, hatte nach Meinung von Gästetrainer Marcel Herzog seine Pflicht erfüllt. Erst jetzt fand Heinsberg-Lieck etwas besser ins Spiel und zeigte einige gute Ansätze, scheiterte aber ein ums andere Mal an SG-Keeper Kai Gerards. Auf der Gegenseite setzte der eingewechselte Bastien Wolton Vasco Atchola Nana sogar noch einen drauf und erzielte mit einem Heber über Torwart Rütten den 0:4-Endstand aus Sicht von Heinsberg-Lieck (85. Minute).