Schulsport : Erste Finalteilnehmer stehen fest

Los geht's: Der Cross-Cup der Kreissparkasse Heinsberg geht in ein weiteres Jahr. In Erkelenz im Ziegelweiherpark fand der erste Ortsentscheid statt. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Schulsport: Der Cross-Cup der Kreissparkasse Heinsberg geht in eine neue Runde.

Der Cross-Cup der Kreissparkasse Heinsberg geht in eine neue Saison – der erste Ortsentscheid fand nun in Erkelenz im Ziegelweiherpark statt. Am Start waren die Schülerinnen und Schüler der vier Grundschulen Peter-Härtling-Schule Gerderath, der Luise-Hensel-Schule Erkelenz, der Astrid-Lindgren-Schule Erkelenz und der Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg.

Die Schüler lieferten sich spannende Rennen durchs Gelände, dabei setzten sich die jungen Läufer der Peter-Härtling-Schule durch und setzten sich mit der Platzziffer 80 durch. Auf Rang zwei kam die Luise-Hensel-Schule (86). Beide Schulen sind nun für das Finale um den Cross-Cup qualifiziert, das am 2. April in Heinsberg stattfindet. Auf den weiteren Plätzen folgten die Astrid-Lindgren-Schule (3., 95) und Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg (4., 99). Bei der Siegerehrung warteten schöne Pokale und Urkunden auf die Schüler, derweil spendierte der Erkelenzer Stadtsportverband noch Bälle für den Sportunterricht.

Schon am Mittwoch, 2. Oktober, gehen die Qualifikationsläufe um den Cross-Cup weiter, dann treffen sich die teilnehmenden Grundschulen in Übach-Palenberg. Am Donnerstag, 10. Oktober, ist Wassenberg an der Reihe, und Hückelhoven komplettiert das Feld der insgesamt vier Ortsentscheide am Mittwoch, 30. Oktober.