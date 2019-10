Volleyball : Ungefährdete Erfolge für die heimischen Volleyballer

Hückelhoven/Erkelenz/Wegberg Mit einem ungefährdeten 3:0 (25:19, 25:17, 25:20) schloss Volleyball-Oberligist VC Ratheim zu Hause sein Spiel gegen Fortuna Bonn ab. Somit festigen die Ratheimer die Tabellenspitze.

Die Bonner erwischten den besseren Start, zu diesem Zeitpunkt war der VCR noch zu unkonzentriert. „Es ist mir ein Rätsel, warum wir uns so schwer tun, ins Spiel zu finden“, fasste VC-Trainerin Hendrike Spaar den Spielstart zusammen. Aber dann fanden die Ratheimer ihren Rhythmus, so dass das Spiel ausgeglichen war. Der VCR war in seinen Aktionen noch nicht zwingend genug, während Bonn immer wieder über die Diagonale am Ratheimer Block vorbeikam. Eine kleine Serie sorgte für die Führung, doch der VCR gab diese ab – es gibt eben noch zu tun. Die Trainerin nutzte die Auszeit, danach spielte der VCR cleverer und wacher.