Tischtennis : Unentschieden nach vier Stunden

Frank Picken vom TV Erkelenz. Foto: Jürgen Laaser/JÜRGEN LAASER (ARCHIV)

Erkelenzer Land Tischtennis: Für Bezirksligist TV Erkelenz 1860 lief es nicht zufriedenstellend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Wahnemühl

In den Einzeln besser, in den Doppeln den Sieg verspielt: Für den Tischtennis-Bezirksligisten TV Erkelenz hat die Partie gegen TuS Wickrath III nach über vier Stunden Spieldauer ein unbefriedigendes Unentschieden gebracht. Mit drei Mann aus der zweiten Mannschaft angetreten, zeigte der ETV erneut in den Doppeln keine Kontinuität. Lediglich Doppel eins mit Frank Picken und Florian Brunn setzte sich in fünf Sätzen gegen Arne Stroucken und Jakub Naumowicz in den drei Eröffnungsdoppeln durch.

Den 1:2-Rückstand holte Erkelenz schnell auf. Teamchef Picken bezwang Stroucken in drei Sätzen, während Florian Brunn Jörg Beschoner 1:3 unterlag. In der Mitte ließen Markus Halcour und Arnd Tulke nichts anbrennen, und auch Stefan Ketzler siegte im unteren Paarkreuz. Dafür musste sich Andre Groob Naumowicz geschlagen geben. Mit der 5:4-Führung ging der ETV in die zweite Runde der Einzel. Picken, Brunn und Tulke siegten, dafür unterlagen Halcour, Ketzler und Groob. Beim Stand von 8:7 musste das Entscheidungsdoppel her. Da unterlag das Duo Picken/Brunn knapp in fünf Sätzen dem Wickrather Doppel eins. Picken realistisch: „Die Doppel war sicherlich schwach. Aber bei 7:4 und 8:5 für uns hätten wir den Sack früher zumachen müssen.“

In der Herren-Bezirksklasse ist der Knoten für den TTC Arsbeck geplatzt: Der erste Sieg ist da. Im Heimspiel gegen den TTC Windberg kamen die Gäste lediglich zu zwei Siegen. Diesmal gingen – im Gegensatz zu den vorherigen Spieltagen – auch die engen Spiele an Arsbeck: Vier der fünf Fünf-Satz-Spiele gewannen die Arsbecker. Wie viel der Sieg gegen den Tabellenletzten wert ist, der mit Ersatzleuten aus der dritten und vierten Mannschaft antreten musste, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Dann muss der TTC Arsbeck bei TuS Jahn, dem direkten Tabellennachbarn, antreten.

Dass Bezirksklassenderby zwischen dem TTC Baal und den TTF Füchse Myhl hat einen klaren Sieger ergeben. Die Heimmannschaft siegte auch ohne Spitzenspieler Lars Thönnissen mit 9:5. Für Myhl lief es anfangs ganz gut: Zwei der drei Doppel konnten die Myhler holen. Myhls Spitzenmann Robert Cherek holte beide Einzel, Myhls Mannschaftsführer Torsten Königs steuerte noch einen 3:1-Sieg über Manfred Koltermann bei – das war’s. „Leider hat es wieder nicht ganz gereicht“, fasst Königs die Begegnung zusammen: „Wir sind gut aus den Doppeln gekommen, dann lief es in den Einzeln leider nicht so.“ Für Baal punkteten Michael Lürkens, Marko Gantevoort, Koltermann, Helmut Kremer (2), Guido Mäurer (2), Ralf Lauruschkat sowie das Doppel Cremer/Lauruschkat.