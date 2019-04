Abstiegskampf in der Bezirksliga : Dremmen ist heiß auf eine Revanche

Michael Marosz (r.) spielt mit Dremmen gegen Donnerberg. Robin Jackels ist mit der Beecker Reserve in Mariadorf zu Gast. (Archivfoto). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Nach einem Pflichtsieg am Donnerstag will der TuS Rheinland in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag nachlegen. Kückhoven ist auswärts Außenseiter.

In der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, schnupperte das Schlusslicht aus Ratheim am Donnerstag kurz an einer Überraschung. Dremmen, Beeck II und Kückhoven kämpfen am Sonntag im Fernduell um Punkte für den Klassenverbleib.

VfJ Ratheim – TuS Rheinland Dremmen 1:3 (1:2). Dremmen wurde seiner Favoritenrolle gerecht, gewann das Derby gegen Ratheim wie im Hinspiel 3:1. In Führung ging aber zunächst der stark ersatzgeschwächt angetretene Tabellenletzte durch Hakan Obadasi (5. Minute). Nach einer Viertelstunde ereilte die Jugendsportler der nächste Nackenschlag, als der gestrige Kapitän und Stammkeeper Stefan Nimpong verletzungsbedingt passen musste.

info Spiel von Würm-Linden erneut abgesagt Nachholspiel Am Donnerstag sollte die SG Würm-Linden die Partie gegen Concordia Oidtweiler nachholen - der Platz war aber wieder nicht bespielbar. Termin Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Der für ihn ins Tor gerückte Florian Gehr war schon nach zwei Minuten bezwungen, als Sascha Hochgreef nach tollem Zuspiel von Norman Saar zum 1:1 traf. Saar selbst war dann in der 40. Minute erfolgreich. Nach einem unzureichend abgewehrten Freistoß der Ratheimer Abwehr war Saar zur Stelle und sorgte für den 1:2-Pausenstand. Bis in die Schlussminute blieb es spannend, ehe Sascha Hochgreef mit dem 1:3 den Deckel drauf machte. Dremmen verlässt damit den Abstiegsplatz, klettert auf Platz elf.

FC Roetgen – FV Vaalserquartier 4:0 (1:0). Zweimal Alex Keller, Christian Sauren und Henri Düppengießer trafen für die Gastgeber.

Kohlscheider BC – DJK FV Haaren 1:1 (1:0). Lucas Götte brachte Kohlscheid in Front, Joker Marvin Dammers besorgte nach 77 Minuten den Ausgleich.

Die acht Partien des anstehenden 21. Spieltages werden ausschließlich am Sonntag angepfiffen. Darunter ist kein kreisinternes Heinsberger Derby auf dem Programm. Dafür kämpfen die heimischen Teams in Fernduellen um die wichtigen Punkte gegen den Abstieg.

So der FC Wegberg-Beeck II, der bei Alemannia Mariadorf zu Gast ist. Das Hinspiel ging mit 3:2 an die Alemannen. Der 1. FC Heinsberg-Lieck muss zum Mitaufsteiger FV Vaalserquartier, gegen den es in der Hinrunde zuhause nur zu einem 1:1 reichte.

Ein ganz schwerer Gang steht dem Tabellenvorletzten TuS Germania Kückhoven bevor, muss er doch in die Eifel zum Tabellenvierten Germania Eicherscheid. Allerdings gelang Kückhoven in der Hinrunde gegen die Namensvetter ein beachtliches 1:1 - vielleicht macht das ja Hoffnung. Angesichts eines Rückstands von fünf Punkten auf einen Nichtabstiegsrang wäre es jedenfalls höchste Zeit, Punkte zu holen.

Beim zuletzt schwächelnden und als Tabellenführer entthronten Rasensport Brand muss die SG Union Würm-Lindern ran. Da muss einem eigentlich nicht bange sein, denn gerade in der Fremde hat Würm-Lindern seine erfolgreichsten Auftritte hingelegt - warum nicht auch in Brand? Das Hinspiel ging mehr als glücklich mit 1:0 an Brand.

Deutlich mit 1:4 hat der TuS Rheinland Dremmen das Hinspiel beim FSV Columbia Donnerberg verloren, und dafür will er sich in der „Rheinlandkampfbahn“ natürlich revanchieren. Der 3:1-Derbysieg in der Nachholpartie in Ratheim sollte zusätzlich Mut gemacht haben.