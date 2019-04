Mittelrheinliga-Duell: Uevekoven feiert Derbysieg

Erkelenzer Land Zweikampfstark und bissig haben die Fußballerinnen der Sportfreunde Uevekoven den nächsten Sieg eingefahren. Beim 2:0-Sieg in Straeten bereitete Torfrau Köcher einen Treffer vor. Schwanenberg steht in der Bezirksliga jetzt vor einem echten Topspiel.

Beim kleinen Derby in der Mittelrheinliga haben sich die Damen der Sportfreunde Uevekoven sehr zweikampfstark und bissig gezeigt: Mit 2:0 (2:0) gewann die Mannschaft das Lokalduell beim SV Viktoria Waldenrath/Straeten und führt so seine Siegesserie in der Rückfunde fort. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel 2019.