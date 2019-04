Regionalliga-Aufstiegskampf : Beeck will den zehnten Heim-Streich

Die Beecker Shpend Hasani, Sebastian Wilms, Norman Post, Nils Hühne und Yannik Leersmacher (v.l.) verfolgen den Ball (Archiv). Foto: Michael Schnieders

Wegberg Mittelrheinliga: Der FC spielt daheim gegen Arnoldsweiler – zur ungewohnten Zeit: Anstoß ist am Samstag um 18 Uhr. Die Personalsituation ist weiterhin prekär. Coach Henßen hofft aber noch auf die Einsätze von Lambertz und Thelen.

Von Mario Emonds

Den bereits drei Auswärtsniederlagen in diesem Jahr zum Trotz: Daheim ist Mittelrheinliga-Tabellenführer FC Wegberg-Beeck weiterhin eine Macht, hat bislang alle neun Spiele im Waldstadion auch gewonnen. Nummer zehn soll am Samstag folgen: Um 18 Uhr wird die Partie gegen Viktoria Arnoldsweiler angepfiffen.

Die ungewohnte Zeit ist rasch erklärt: Am Sonntag wollte Beeck wegen des anstehenden Heimspiels von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen nur sehr ungern spielen. Und heute Abend, zum Beecker Lieblingstermin Freitagabend, wäre es für einige Arnoldsweiler Akteure sehr knapp geworden – so auch für deren Coach Thomas Virnich. Der gehört zu den Menschen, die auch an einem Freitag länger arbeiten müssen.

Info Arnoldsweiler ist der Beecker Lieblingsgegner Statistik Gegen keine andere Mannschaft hat Beeck eine derart gute Bilanz wie gegen Arnoldsweiler: Von den bislang 13 Mittelrheinpartien gegeneinander gewann der FC zwölf, verlor nur eine. Dazu kommen zwei Erfolge im Mittelrheinpokal – macht also eine satte 14:1-Bilanz. Hinspiel Durch ein Eigentor (20.) und Treffer von Hasani (50.) und Wilms (59.) gewann Beeck vor 200 Zuschauern 3:0,

Da sich beide Vereine – und ganz besonders auch die beiden Trainer – schon lange sehr gut verstehen, einigte man sich kurzerhand auf diesen Termin. „Samstagnachmittag ging wegen der Jugendspiele in Beeck leider nicht, daher mussten wir auf den frühen Abend ausweichen“, erläutert Beecks Trainer Friedel Henßen – die Teams treten also fast parallel zum Bundesligagipfel Bayern gegen Dortmund an.

„Das ist uns aber egal, wir konzentrieren uns voll auf unser Spiel, und das müssen wir unbedingt gewinnen“, sagt Henßen – und nennt einige Dinge, die seine Jungs weit besser machen müssen als bei der verdienten 1:3-Niederlage am vergangenen Freitag in Hürth: „Wir müssen wieder mit mehr Risikofreudigkeit nach vorne spielen, Überzahl im Mittelfeld herstellen und so Räume für vorne schaffen.“

Personell sieht es aber weiterhin sehr bescheiden aus. Sicher ist nur, dass Riad Chakroun nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung steht. Große Fragezeichen stehen dagegen hinter den Einsätzen der angeschlagenen Thomas Lambertz und Stefan Thelen. „Das wird bei beiden eine Punktlandung werden“, vermutet Henßen. Neben den vielen Langzeitverletzten wird in den kommenden Wochen zudem Nils Hühne fehlen: Der Innenverteidiger hat für seine Rote Karte kurz vor Schluss in Hürth wegen groben Foulspiels eine Sperre bis zum 26. April bekommen.

Das Hinspiel in Arnoldsweiler gewann Beeck 3:0. Ein kurioses Eigentor (ein versuchter Rückpass zum Keeper ging ins Tor) brachte Beeck auf die Erfolgsstraße, danach folgten zwei Tore nach Standards durch Shpend Hasani und Sebastian Wilms. „Daran sieht man: Aus dem Feld sind wir da nicht für Fehlverhalten bestraft worden“, sagt Virnich. Der durfte sich am vergangenen Spieltag endlich über den ersten Heimsieg der Saison freuen: Die Viktoria schlug den guten Aufsteiger SV Deutz nach Rückstand noch mit 2:1, nachdem es zuvor in einem packenden Spiel schon zu einem beachtlichen 3:3 gegen Hürth gereicht hatte. Dank dieser vier Punkte hat das Team aus dem Dürener Stadtgebiet den letzten Tabellenplatz verlassen, liegt nun nur noch zwei Zähler hinter dem rettenden Ufer. „Fünf Tore in zwei Spielen: Das war uns in der Hinrunde nie gelungen. Diese beiden Partien haben gezeigt, dass wir doch in der Lage sind, ordentlich zu treffen“, stellt Virnich erleichtert fest.