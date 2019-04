Handball-Landesliga : Rurtal baut auf seinen Super-Werfer

Erkelenzer Land Der ASV Rurtale-Hückelhoven ist zu Gast beim ASV Süchteln will da eine Wiedergutmachung für die verlorenen Punkte aus dem Hinspiel schaffen. Die Jugendmannschaften des ETV und HSV spielen auswärts ihre letzten Saisonspiele.

Bezirksliga. Der HSV Wegberg tritt am Sonntag in Rheydt an. Der HSV Rheydt II ist der direkte Tabellennachbar des Teams von Karsten Doll und so eng die beiden in der Tabelle zusammenstehen, so eng verlief auch der Ausgang der ersten Partie, die Wegberg mit 27:26 gewann. Wegberg kann mit einem starken Endspurt aus den letzten vier Spielen noch Tabellenplatz drei angreifen, der aktuell nur zwei Punkte entfernt ist.