Arsberg und Kipshoven bangen : Herzschlagfinale im Abstiegskampf

Erkelenzer Land In der Tischtennis-Bezirksklasse kämpfen noch vier Teams um den Ligaverbleib. Darunter auch der TTC Arsbeck und der TTC Kipshoven.

Hochspannender letzter Spieltag in der Bezirksklasse: Für den TTC Arsbeck und den TTC Kipshoven ist von der Rettung und damit dem Ligaverbleib über die Relegation bis hin zum direkten Abstieg noch alles drin. Beide gehen auf einem Relegationsplatz in ihr letztes Duell.

Kipshoven (Platz neun) balanciert derweil auf Messers Schneide. Denn Windberg als Zehnter ist punktgleich. Allerdings dürfte der Tabellenletzte, der CVJM Kelzenberg II, am Samstagabend (18.30 Uhr) ein machbarer Gegner sein, so dass zumindest die Relegation eine realistische Option ist. Kelzenberg steht längst als Absteiger fest und hat in der Saison auch erst ein einziges Spiel gewinnen können.

In der Landesliga verabschiedet der TV Erkelenz vor seinem Heimspiel am Samstagabend (19.30 Uhr) gegen Glesch/Paffendorf die Spieler Oliver Winkelnkemper und Dirk Twardygrosz. Da es für den aktuellen Vierten in der Tabelle um nichts mehr geht, tritt das Spiel ein wenig in den Hintergrund, sollte aber trotzdem genügend sportliche Reize bieten.