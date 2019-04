Aufstiegsrennen in der Kreisliga A : Topspiel in Helpenstein ist Hilfarths letzte Chance

Topspiel in Helpenstein ist Hilfarths letzte Chance

Aufstiegsrennen in der Kreisliga A

Helpensteins Mittelfeldmann Robin Heldens am Ball (Archivfoto). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Gewinnt Hilfarth am Sonntag beim Tabellenführer, ist der Meisterschaftskampf in der Fußball-Kreisliga A wieder offen. Ganz andere Probleme haben im Tabellenkeller Kuckum und Teveren.

Topspiel in der Fußball-Kreisliga A: Am Sonntag erwartet Tabellenführer SV Helpenstein ab 15 Uhr den Dritten Germania Hilfarth. Dass die Hilfarther Gäste nochmals alles versuchen werden, den Abstand (immerhin elf Punkte) auf Helpenstein zu verringern, weiß auch SVH-Coach Marcel Leicher: „Das wird wahrscheinlich eine harte Nummer gegen die Germania.“ Die Gäste spielen körperlich robust und natürlich fahren sie nicht nach Wildenrath, um mit leeren Händen dazustehen. Wollen sie noch einmal oben angreifen, brauchen sie in Helpenstein zwingend drei Punkte.