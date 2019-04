Nachholspiele in der Bezirksliga : Kellerduell zwischen Ratheim und Dremmen

Sascha Hochgreef (l.) vom TuS Rheinland Dremmen (Archivfoto). Foto: August Kohlen/Nipko

Erkelenzer Land In der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, steht mal wieder eine englische Woche voller Nachholspiele an. Betroffen sind gleich acht Vereine, darunter auch drei aus dem Fußballkreis Heinsberg.

Von Herbert Grass

Besonders im Fokus steht am Donnerstagabend (19.30 Uhr) das Kellerduell zwischen dem abgeschlagenen Ligaschlusslicht VfJ Ratheim und dem TuS Rheinland Dremmen (Rang 14). Beide verloren am Wochenende ihre kreisinternen Duelle: Ratheim unterlag gegen die Reserve von Wegberg-Beeck mit 1:3, Dremmen verlor 0:2 gegen Würm-Lindern.

Auch wenn Ratheim im heimischen „Ohof“ antreten darf, wird es wohl erneut nur zu einer Außenseiterrolle reichen. VfJ-Coach Stanislav Makarov muss nämlich neben den schon in Beeck wegen Verletzung fehlenden Danny Richter und Marc Bräuer auch auf Jan Schaper (Fünfte Gelbe Karte), Kevin Almstedt und Jan Düsterwald verzichten, beide waren in Beeck mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Favorit ist wohl eindeutig der TuS Rheinland aus der Nachbarschaft. Der belegt aktuell auf Rang 17 den ersten Abstiegsplatz, könnte am Donnerstag mit einem Dreier aber das rettende Ufer erreichen.

Gefordert ist am Donnerstag ab 19.30 Uhr auch die SG Union Würm-Lindern. Und zwar gegen Concordia Oidtweiler, das nun wirklich nicht als „angenehmer“ Gegner eingestuft werden kann. Auf dem Rasenplatzplatz im Willi-Dohmen-Stadion in Würm sollte man sich kaum auf einen Fußballleckerbissen freuen dürfen, dazu ist die Spielfläche einfach zu ramponiert. Kampf wird also vorherrschen - und wer den annimmt, wird wohl auch gewinnen. Die Union kam zuletzt besser in Fahrt, holte sieben Punkte aus vier Spielen und vergrößerte damit auch den Vorsprung auf den Tabellenkeller. Gleiches gilt aber auch für den Gegner: Oidtweiler hat bislang alle drei Spiele nach der Winterpause für sich entscheiden können - beeindruckend war vor allem der 4:3-Sieg in Heinsberg-Lieck.

Spannung verspricht auch das Duell zwischen dem neuen Spitzenreiter Kohlscheider BC und der DJK FV Haaren, das ebenfalls am Donnerstag um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Siegt die DJK, könnte sie noch einmal an die Tabellenspitze heranrücken. Derzeit liegt sie zwar nur auf Rang sieben, die Teams in der Spitzengruppe haben aber bis zu drei Spiele mehr absolviert.