Arbeitsmarktdaten Kreis Heinsberg : Zahl der Arbeitslosen im März leicht gestiegen

Die Agentur für Arbeit in Aachen. Foto: Speen

Kreis Heinsberg Im März hat sich laut Arbeitsagentur keine spürbare Entlastung ergeben. Die Folgen der Corona-Krise seien erst im April absehbar.

„Die Frühjahrsbelebung am regionalen Arbeitsmarkt kam nicht in Schwung“, so Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren, zur Lage des Monats März. Im März gab es zwar viel Bewegung auf dem regionalen Arbeitsmarkt, gleichzeitig aber keine spürbare Entlastung. Der Stichtag der Daten ist der 12. März, erst danach haben die Ausbreitung des Virus und in der Folge die Maßnahmen der Politik die wirtschaftlichen Aktivitäten stark eingeschränkt. „Insofern werden wir erst mit den Zahlen Ende April einen genaueren Überblick darüber haben, welche Auswirkungen die Coronakrise auf die Beschäftigung in der Region insgesamt hat.“

Angesichts der in weiten Teilen ruhenden Wirtschaft bleiben Neu- und Wiedereinstellungen vorerst aus. Derzeit liegt die Konzentration darauf, Beratungen zu Kurzarbeit und die Zahlbarmachung von Leistungen zu gewährleisten. „Alle Kräfte werden gebündelt, um unsere Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkunden in der Region in dieser schwierigen Phase bestmöglich zu unterstützen. Wir erwarten, dass die Zahl der

kurzarbeitenden Menschen in der Spitze höher ausfallen wird als in der letzten Finanzkrise. Daher bitten wir um Verständnis, dass es hier oder da aufgrund des hohen Aufkommens auch vereinzelt zu Verzögerungen kommen kann“, so Käser.

Bezogen auf den Kreis Heinsberg bedeutet das: Im März 2020 verringerte sich die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung auf 3127 Personen. Gegenüber dem Vormonat waren damit neun Personen (-0,3 Prozent) weniger arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Zahl arbeitsloser Menschen um 162 Personen (+5,5 Prozent). In der Grundsicherung (Jobcenter Kreis Heinsberg) erhöhte sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im März. Zum Monatsende stieg ihre Zahl um 81 auf nun 3940 Personen (+2,1 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Arbeitslosigkeit um 3,4 Prozent zurückgegangen. 138 Personen waren gegenüber März 2019 weniger arbeitslos gemeldet.