Auszeichnung für Familienfreundlichkeit : Kreis Heinsberg behält Gütesiegel als Arbeitgeber

Kreis Heinsberg Landrat Stephan Pusch ist aufgrund der Auszeichnung zufrieden und stolz. Besonders in Zeiten der Pandemie sei das eine tolle Bestätigung.

In der diesjährigen Befragung geben beispielsweise 94 Prozent der Teilnehmenden an, dass sie Bewerberinnen und Bewerbern den Kreis Heinsberg als Arbeitgeber jederzeit weiterempfehlen können. 90 Prozent der Bediensteten, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind mit der Arbeitsatmosphäre und den Arbeitsbedingungen grundsätzlich zufrieden.