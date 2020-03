Fit bleiben (5) : Kampf gegen die Winkeärmchen

Barbara Stand beim Training des Bizeps. Foto: SSB

Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes (SSB) geben in unserer neuen Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann.

Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes (SSB) geben in unserer neuen Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann. Es sind Übungen mit Alltagsgegenständen, die das Wohlbefinden steigern und helfen, den Körper fit zu halten. Diplomsportwissenschaftlerin Barbara Stand, Pädagogische Leiterin des Sportbildungswerks, zeigt wie es geht.

Die heutige Übung trainiert mit Hilfe einer PET-Flasche den Trizeps, und hilft somit auch gegen sogegannte Winkeärmchen. Die Flasche darf auch größer sein, als auf dem Foto, am besten klein beginnen und dann die Flaschengröße steigern. Die Flasche wird zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt. Das Wasser in der Flasche bewegt sich in einer Eigendynamik, gegen die unsere Muskelkraft arbeiten muss. Durch diesen sich ständig verändernden Außenreiz lernen unsere Muskeln flexibel zu reagieren, die Tiefenmuskulatur wird angesprochen.

Wir setzen uns auf das vordere Drittel des Stuhls etwas mehr zu einer Außenkante und fassen die Flasche mittig mit der äußeren Hand. Unser Oberkörper ist aufrecht, der Ellenbogen der äußeren Hand leicht gebeugt. Die andere Hand stützt auf dem Oberschenkel. Die Hand, die die Flasche hält, ist in Verlängerung zum Unterarm. Nun bewegen wir den Arm neben dem Stuhl am Körper vorbei nach Hinten, der Ellenbogen führt die Bewegung an. Am Endpunkt gerne kurz halten und den Arm zurück nach vorne führen. Diese Bewegung wiederholen wir jetzt 8- bis 16-mal, anschließend den Arm hängen lassen und auslockern. Danach gerne zwei- bis fünfmal wiederholen und die andere Seite nicht vergessen.