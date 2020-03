Wegen Corona-Krise : Nationalspieler Gündogan unterstützt Kreis Heinsberg

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan unterstützt die vom Coronavirus besonders betroffenen Menschen im Kreis Heinsberg. Das teilte der Fußball-Verband Mittelrhein am Freitag mit.

Der Profi von Manchester City trägt mit privaten Spenden zu einem Einkaufsservice für Bedürftige und zu Dankeschön-Paketen für das Pflegepersonal auf den Intensivstationen der Heinsberger Krankenhäuser bei. „Ich habe in Manchester die Nachrichtenlage in Deutschland intensiv verfolgt. Bei mir hängen geblieben sind dabei die Bilder aus dem besonders stark betroffenen Landkreis Heinsberg. Deshalb wollte ich genau dort eine Hilfsaktion starten, wo die Not am größten ist“, sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler.