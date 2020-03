Coronakrise bringt Unternehmer in Existenznot : Betriebe in Not: „Die Menschen weinen“

Viele Läden in der Region müssen wegen der Coronakrise zurzeit geschlossen bleiben. Das bringt manche Inhaber in Existenznot. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kreis Heinsberg Die Coronakrise bringt viele Unternehmer in der Region in die Bredouille. Einigen ist der komplette Umsatz weggebrochen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat eine Krisen-Hotline geschaltet. „Erwachsene Menschen weinen – es ist ein echtes Drama nicht vorstellbaren Ausmaßes“, heißt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

90 Prozent weniger Fahrten am Wochenende beklagt Walter Erren, Taxiunternehmer aus Wegberg. Gar keinen Umsatz verzeichnet die selbstständige Friseurmeisterin Nicole Nysten aus Erkelenz. Sie sind zwei von vielen Unternehmern in der Region, die finanziell und unternehmerisch gewaltig durch die Cornonakrise gebeutelt sind.

Wie viele es tatsächlich sind, können weder die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Heinsberg noch die Agentur für Arbeit sagen. Die Agentur konzentriere sich auf die Beratung zur Kurzarbeit und die Zahlbarkeit von Leistungen als auf die Abbildung einer zusätzlichen Statistik, erklärt Walter Jeske, Pressesprecher der Arbeitsagentur Aachen/Düren. Der Anteil der Betroffenen dürfte „nicht nur gefühlt sehr bedeutsam sein“, ergänzt Axel Wahlen für die WFG aus seiner Erfahrung der letzten Wochen an der Krisenhotline. „Erwachsene Menschen weinen – es ist ein echtes Drama nicht vorstellbaren Ausmaßes.“

Info Land und Bund bieten Soforthilfe an Soforthilfe Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, erhalten ab sofort finanzielle Unterstützung vom Land und Bund. Unternehmen können bei der jeweiligen Bezirksregierung Anträge für die Zuschüsse stellen. Bis zu 25.000 Euro zahlt das Land NRW als Soforthilfe. Damit das Geld schnell ankommt, müssen die Förderanträge online gestellt werden. www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020

Zum Weinen könnte es auch Nicole Nysten zumute sein, die die Wirkung der Corona-Krise mit voller Wucht zu spüren bekommt. „Schon am Aschermittwoch hagelte es Terminabsagen“, seitdem sank die Zahl der Kunden von Tag zu Tag, so dass sie sich schon zur Schließung ihres Salons entschlossen hatte, bevor es zur allgemeinem Schließungsverfügung durch das Land gekommen war. „Die Gesundheit der Kunden und der Mitarbeiter steht ganz oben, nicht der wirtschaftliche Erfolg“, sagt die Frau, die in ihrem Kollegenkreis schon vor drei Wochen vor den jetzt eingetretenen Dimensionen gewarnt hatte. „Damals glaubten die wenigsten an meine Prognose. Sie kamen ja auch nicht dem Kreis Heinsberg.“ Jetzt steht die Friseurbranche Kopf.

Aber auch andere Branchen sind betroffen, wie Jeske deutlich macht. „Derzeit erreichen uns Anzeigen zu Kurzarbeit aus allen Bereichen der regionalen Wirtschaft.“ Vorwiegend kämen die Anfragen aus den Bereichen Transport, Logistik, Hotel- und Gaststättengewerbe, Messebau, Tourismus, Handel sowie dem Bereich Dienstleistung allgemein. Nicole Nysten hat ihre Mitarbeiterin ebenfalls in Kurzarbeit geschickt. Rund 60 Prozent des Nettoarbeitsentgelts für die ausgefallenen Stunden, wenn kein berücksichtigungsfähiges Kind und rund 67 Prozent, wenn wenigstens ein Kind mit Anspruch auf Kindergeld vorhanden ist, werden als Kurzarbeitergeld fällig, wie Jeske erläutert. Der Arbeitgeber zahlt dieses Kurzarbeitergeld an die Beschäftigten aus, die Erstattung zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge erfolgt nachträglich auf Antrag durch die Arbeitsagentur.

Bei Taxi Erren wird dieser Weg ebenfalls beschritten. Rund die Hälfte der 100 Angestellten fällt unter die Kurzarbeiterregelung. Mehr als ein „Trostpflästerchen“ sei das nicht, heißt es in dem Unternehmen. Die alleinerziehende Mutter, die als Taxifahrerin im Niedriglohnsektor arbeitet, komme mit dem Kurzarbeitergeld nicht sehr weit.

Noch schlimmer dran sind die Minijobber. Sie bekommen in der Krise überhaupt kein Geld, weder vom Unternehmen noch von der Arbeitsagentur. „Wer im Minijob arbeitet, um sich ein zusätzliches Taschengeld zu verdienen, kann so einen Ausfall vielleicht noch verkraften.“ Wer hingegen den Minijob braucht, um sein kleines Gehalt aufzustocken, der kann in echte wirtschaftliche Probleme kommen. Zwei bis drei Monate wolle das Unternehmen versuchen, ohne betriebsbedingte Kündigungen auszukommen. Ob dann die Krise vorbei ist, vermag Erren ebenso wenig zu sagen wie Nicole Nysten.

Beide stehen noch vor einem ganz anderen Problem: Sie haben momentan keinerlei persönliche Einkünfte. Die Regelungen für Kurzarbeit gelten nicht für die Kleinstunternehmerin und für den Unternehmer eines mittelständischen Betriebs. Die Selbstständigen müssen ihre Rücklagen aufbrauchen oder ans Ersparte, sofern vorhanden. „Ich habe keine Mittel, ich muss schauen, wie ich über die Runden kommen“, beklagt Nicole Nysten. Sie ist froh, dass der Vermieter ihres Ladenlokals ihr entgegenkommt. Jetzt hofft sie auf die Einmalhilfe in Höhe von 9000 Euro, die der Bund für Kleinstunternehmer in Aussicht gestellt hat. „Aber ich warte mal ab, was tatsächlich passiert.“

Erren kann auf diese einmalige, nicht rückzahlbare Unterstützungsleistung nicht bauen. Sein Unternehmen fällt nicht unter die Regelung. Er ist noch auf sich gestellt, kann allenfalls davon ausgehen, dass ihm mit Krediten und Steuerstundungen geholfen wird – wenn er denn die Kriterien erfüllt, die bei der Kreditvergabe von den Banken geprüft werden. Wie schnell eine Liquidität der Unternehmer hergestellt ist, weiß niemand.