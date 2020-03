Zahlen aus dem Kreis Heinsberg : 1281 Infizierte, 554 genesen, 34 Tote

Kreis Heinsberg Neue Infiziertenzahlen für die Kommunen. Polizei kontrolliert wegen Verordnung.

In einem Fall, der sich am Samstag, 28. März, gegen 18 Uhr am Busbahnhof in Wassenberg ereignete, stellten Polizisten bei der Durchsetzung der Maßnahmen nach der Coronaschutzverordnung Betäubungsmittel und ein Messer sicher. Die Beamten zeigten die Personen an. Am Bahnhof in Übach-Palenberg traf die Polizei am Freitag, 27. März, sechs Personen an, die gegen das Kontaktverbot verstießen. Auch sie erhielten Anzeigen. Am Sonntag, 28. März, wurden auch an der Straße Am Wasserturm in Übach-Palenberg drei Personen angetroffen, die gegen die Coronaschutzverordnung verstießen und Betäubungsmittel dabei hatten. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und fertigten Anzeigen gegen sie.