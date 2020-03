Uni Bonn forscht in Gangelt : Respekt für die Menschen in Gangelt

Meinung Kreis Heinsberg Das Coronavirus kann uns vieles lehren – und es gibt Experten, die Erkenntnisse derzeit in Gangelt in Form einer Studie gewinnen wollen. Nicht nur ihnen gebührt Respekt, findet Redakteurin Gabi Laue.

Einmalige Forschung zur Pandemie: Der Kreis Heinsberg war nicht nur Vorreiter in Sachen Prävention, Gangelt ist nun auch Testfeld für ein besseres Verständnis für das Coronavirus und seine Wege. Am Ende sollte nicht ein schiefer Blick, sondern ein respektvoller auf den Kreis Heinsberg stehen. Dass die Familie von Patient 1 im engeren Umfeld jetzt heftige Anfeindungen erfährt, wie zu hören war, ist unsäglich blamabel für jene, denen es offenbar an Empathie und Solidarität mangelt. Frühestens in einer Woche sind Ergebnisse der Studie zu erwarten – Hinweise darauf, ob Maßnahmen wie Kontaktsperre schon gelockert werden können, eher noch nicht. Doch die Chance besteht, wertvolle Erkenntnis zu generieren. Und Respekt für die Menschen in Gangelt, die daran mitgewirkt haben.