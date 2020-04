Kreistagswahl 2020 in Heinsberg : Wahlbezirke neu zugeschnitten

Kreistagswahl 2020 in Heinsberg

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Für die Kreistagswahl gibt es 27 Wahlbezirke. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Heinsberg Der Wahlausschuss stimmte den notwendigen Änderungen zu. Kritik gab es jedoch an der verschärften Abweichungsregel.

Die Frage, ob die Kommunalwahlen in NRW trotz Coronakrise am 13. September stattfinden können, ist noch offen. Die Vorbereitungen laufen jedenfalls: Für die Kreistagswahl werden die Wahlbezirke wegen einer gesetzlichen Vorgabe neu zugeschnitten. Der Wahlausschuss stimmte den von der Kreisverwaltung vorgeschlagenen Änderungen zu.

Wahlbezirke müssen ungefähr gleich groß sein, damit jede Stimme bei der Kommunalwahl das gleiche Gewicht hat. Der Verfassungsgerichtshof in Münster hatte Ende 2019 die Größe der Wahlbezirke unter die Lupe genommen und die so genannte Abweichungsregel verschärft. Galt bislang mit Bezug auf die durchschnittliche Einwohnerzahl aller Wahlbezirke bei der möglichen Abweichung zwischen den einzelnen Bezirken eine pauschale Obergrenze von 25 Prozent, ist dies nun nur noch mit einer stichhaltigen Begründung möglich. Das Gericht senkte die Obergrenze auf 15 Prozent. Das hat für die Zuschnitte der Kreiswahlbezirke Auswirkungen, auch wenn die Änderungen – innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen – nur in Ausnahmefällen vollzogen werden, damit sich die Wähler weiterhin mit ihrem Wahlbezirk identifizieren können.