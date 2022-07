Im Kreis Heinsberg : Landfrauen mit neuem Kreisvorstand

Erkelenzer Land Der Verband ist im Kreis Heinsberg gut aufgestellt. Die Heinsbergerin Maria Cremer bleibt die Kreisvorsitzende der Landfrauen. 700 Frauen gehören dem Kreisverband an.

In Zukunft soll die Teamarbeit intensiviert werden. Auch in der Pandemie ist der Kreisvorstand am Ball geblieben. Im Winter profitierte man vom Förderprojekt „Digital.Vernetzt und Stark im Ehrenamt“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Der Kreisverband Heinsberg im Rheinischen Landfrauenverband umfasst rund 700 Frauen in neun Ortsverbänden. Mit 13 weiteren Bezirks- und Kreisverbänden bildet er ein Netzwerk als Rheinischer Landfrauenverband. Der Verband begleitet so gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen und den strukturellen Wandel im ländlichen Raum.