Junioren-EM in Augsburg : Speedkletterer Carmanns verpasst EM-Medaille

Leander Carmanns (r.) war mit seinem Auftritt bei der EM in Augsburg nicht zufrieden. Foto: Heiner Schmidl Foto: Heiner Schmidl

Klettern Der Speedkletterer Leander Carmanns erreicht als Titelverteidiger bei der Junioren-Europameisterschaft in Augsburg nur Platz vier. Der Gladbacher hadert mit der Kletterwand.

Frisch und explosiv, also gut vorbereitet, habe er sich vor dem Wettkampf bei der Junioren-Europameisterschaft in Augsburg gefühlt, sagt Leander Carmanns. Am Sonntag trat jedoch ein, was einem Sportler gelegentlich widerfahren kann: Irgendwie stimmt die Tagesform nicht. Aus tausend verschiedenen Gründen. „Ich bin nicht gut reingekommen in den Wettkampf, hatte kein gutes Gefühl und bin nicht warm geworden mit der Kletterwand“, sagt Carmanns rückblickend. Er war als Titelverteidiger im Speedklettern zur EM nach Augsburg gereist – dieses Mal reichte es nur zu Platz vier. „Ich bin im Livestream immer als Favorit bezeichnet worden und habe mich im Vorfeld auch selbst so gesehen“, sagt Carmanns. „Es ist ein Tag des Misserfolgs gewesen.“

Dabei zeigte sich der Mönchengladbacher in der Woche zuvor beim Weltcup im schweizerischen Villars noch in herausragender Verfassung: Er stellte mit 5,74 Sekunden für die 15 Meter hohe Kletterwand eine neue deutsche Bestmarke im Speedklettern auf. Bei der Junioren-EM am Sonntag in Augsburg kam Carmanns wiederum nicht optimal mit der Kletterwand zurecht. „Die Wand war rutschiger, als ich es in Erinnerung hatte. Es fehlte an Grip. Die Bedingungen sind für alle natürlich gleich, trotzdem erhöht es das Risiko für Fehler“, sagt Carmanns. Und Fehler habe er nach eigener Einschätzung in fast jedem Lauf gemacht. „Es lag aber nicht nur an der Wand“, fügt Carmanns hinzu.

In der Qualifikation erreichte er in 6,06 Sekunden noch die zweitbeste Zeit. Im Viertelfinale bestätigte er diese Zeit und zog ins Halbfinale ein. Dort unterlag er jedoch dem späteren Europameister, dem Österreicher Kevin Amon (6,15 Sekunden), Carmanns erklomm die Wand lediglich in 7,41 Sekunden. Im kleinen Finale um die Bronzemedaille war Carmanns dann erneut mit 8,94 Sekunden deutlich langsamer als sein Gegner, der Ukrainer Dmytro Iliukhin (6,58 Sekunden). Er habe jeweils zu viel gepusht, zu viel gewollt, für eine schnellere Zeit, dadurch habe er jeweils oben an der Kletterwand Fehler gemacht, gibt Carmanns zu.

Allerdings hakte der 17-Jährige seinen Auftritt in Augsburg schnell ab. „Der Stellenwert war nicht so hoch wie in den vergangenen Jahren“, sagt er. In Augsburg nahmen am Wettkampf der Speedkletterer nur zehn Starter teil, da viele wie Carmanns bereits im Seniorenbereich unterwegs sind.