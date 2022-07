Landwirtschaft im Bergischen Land : Der Mais im Bergischen Land steht gut

Hückeswagen Hückeswagens Ortslandwirt Dietmar Strack ist mit dem diesjährigen Wetter einigermaßen zufrieden. Noch sei es nicht zu trocken – es komme aber darauf an, wie die kommenden Monate verliefen.

Wenn es ein Thema gibt, bei dem das subjektive Empfinden geradezu übergroß wird, dürfte es wohl das Wetter sein. Man kann es nachvollziehen, wenn man sich den Monatsvergleich zum Vorjahr ansieht – und dann feststellen muss, dass es nicht so viel geregnet hat, wie man meint, oder dass die Sonne doch nicht den ganzen Monat vom Himmel gebrannt hat, wie man sich genau zu erinnern scheint. Das mag damit zusammenhängen, dass man in der Regel mit dem Wetter nicht so viel zu tun hat – es ist eben, wie es ist. Wenn man indes Landwirt ist, ist man vom Wetter abhängig. Und das in durchaus sehr umfangreicher Form.

Die Sommer von 2018 bis 2020 sind als Dürre- und Hitzesommer in Mitteleuropa in die Geschichte eingegangen. Die Konsequenz für die hiesige Landwirtschaft ist gewesen, dass wegen ausbleibenden Regens und den hohen Temperaturen das Gras nicht ausreichend gewachsen ist. Wo kein Gras, da kein Grünschnitt. Wo kein Grünschnitt, da kein Futter für die Tiere. Im Bergischen Land gibt es viel Milchvieh, so mancher Landwirt hat 2019 und auch 2020 Tiere „einsparen“ müssen. Konkret hat das bedeutet – alte Tiere sind geschlachtet und nicht mehr mit jungen ersetzt, mithin also der Tierbestand reduziert worden.

Info Schwarzerde-Böden sind besonders gut Kornkammer Dass die Ukraine die Kornkammer Europas ist, liegt auch an den guten Böden im Land, das seit dem 23. Februar von Russland angegriffen wird. Die dortigen Schwarzerde-Böden gehören zu den fruchtbarsten und besten Böden der Welt, entsprechend viel Weizen wird dort angebaut. Böden Die Ukraine ist nicht das einzige Land, in dem solche guten Böden vorhanden sind. Auch in Ungarn und Rumänien gibt es Schwarzerde-Böden, wobei die Flächen in der Ukraine die größten in Europa sind.

Ganz anders war die Situation im Vorjahr. Daran erinnert sich Hückeswagens Ortslandwirt dann doch lieber als an die drei Jahre davor. „Das war bombastisch, soviel Grünschnitt wie im Vorjahr hatten wir noch nie. Und davon zehren wir auch in diesem Jahr – das ist nämlich nicht mehr so gut. Aber auch weit von den Dürresommern entfernt“, sagt Dietmar Strack.

Es sei „hart an der Schmerzgrenze“, ganz aktuell, sagt der Ortslandwirt. Denn auch wenn es am Donnerstag teils recht heftig geregnet hat, ist der Boden im Moment sehr trocken. „Die Masse ist es in diesem Jahr aber nicht – weder an Regen noch an Grünschnitt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Düngemittel sehr teuer geworden sind“, sagt Strack.

Dennoch könnten die Landwirte im Oberbergischen im Großen und Ganzen zufrieden sein. „Der Mais steht zum jetzigen Zeitpunkt recht gut da. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Wochen entwickeln. Ein wenig mehr Regen wäre jetzt auf jeden Fall sehr gut“, sagt der Ortslandwirt. Auch wenn der Mais, der in der Region vor allem angebaut wird, es gerne warm und relativ trocken mag, braucht er zum Wachstum schon Wasser.

Was die Milchtierhaltung angeht, hat sich tatsächlich nicht viel verändert, sagt Strack. „Es ist nicht wesentlich weniger geworden. Aber weil auch immer neue Auflagen kommen, überlegen es sich kleine und auch große Betriebe mehrfach, ob sie wieder aufstocken.“ Glücklicherweise seien die Preise für den Liter Milch etwas gestiegen. „Aber im Endeffekt bleibt davon bei uns Landwirten praktisch nichts übrig. Denn im Gegenzug sind die Preise für Kraftfutter und – wie erwähnt – für Düngemittel teils drastisch gestiegen“, sagt Strack. Somit werde das durch den höheren Milchpreis gewonnene Geld „praktisch durchgereicht“.

Ein anderes Thema, bei dem die Landwirtschaft im Moment eine Rolle spielt, ist der Krieg in der Ukraine. Die Ukraine, die Kornkammer Europas, liegt seit Februar unter Beschuss Russlands im Osten – und hat daher derzeit andere Sorgen, als sich um die Weizenernte zu kümmern. „Bei uns wird nur sehr vereinzelt Weizen angebaut. Und wenn, dann nur für Futter. Weizen wächst und gedeiht im Bergischen nicht so optimal“, sagt Strack. Außerdem sei ein Umschwenken auf eine Weizenernte in diesem Jahr so kurzfristig gar nicht möglich gewesen. „Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, also Ende Februar, war ja alles schon geplant für dieses Jahr“, sagt der Ortslandwirt. Vielleicht hätten Kollegen im Münsterland, wo vor allem Raps angebaut werde, ja in diesem Jahr auf Weizen gesetzt.

Der Mais ist hingegen die Pflanze der Wahl für das Bergische Land. „Mais ist eine Pflanze, die sehr verträglich ist, die man auch mehrere Jahre hintereinander auf den gleichen Acker pflanzen kann“, sagt Strack. Das heißt, wenn die Pflanzen die entsprechenden Nährstoffe bekommen. „Wenn das nicht ist, wächst er auch eher kümmerlich. Wenn ein Landwirt genug Ackerfläche hat, wechselt er auch schon mal durch“, sagt der Ortslandwirt. Denn Grasschnitt sei vom Ertrag her nicht so lukrativ wie der Mais. „Vier erfolgreiche Grünschnitte entsprechen einer Ernte Mais – wobei man für die Maisernte einen Lohnunternehmer kommen lassen muss. Eine Erntemaschine kann man sich praktisch nicht leisten, die kosten 500.000 Euro aufwärts“, sagt Strack. Daher müsse man praktisch in den sauren Apfel beißen und die 10.000 bis 15.000 Euro zahlen, die einen eine Ernte durch den Lohnunternehmer koste.