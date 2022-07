Erster Sieg in einer S-Kür : Mona Spreyer feiert mit Pferd Valentino den vorläufigen Höhepunkt

Mona Spreyer (ZRFV Beltinghoven) und ihr Erfolgspony „Valentino“ siegten in der Flutlichtkür bei den Dressurtagen der RSG Niershof in Uedding. Foto: Jasmin Metzner

Reiten Mona Spreyer hat bei den 18. Dressurtagen der RSG Niershof in Uedding mit ihrem Pferd „Valentino“ die S*-Flutlichtkür gewonnen. Nun steckt sich die Reiterin vom ZRFV St. Martinus Beltinghoven die nächsten großen Ziele.

„Das ist heute mein erster Sieg in einer S-Kür mit Valentino. Er ist einfach der Beste. Diesen Abend werde ich wohl mein Leben lang nicht vergessen“, sagt Mona Spreyer, die in ihrer Kür durchaus ein Wagnis eingegangen ist. „Ich mag es auf Musik zu reiten, aber mit viel Pep und Gesang. Das Risiko, viel Gesang einzubauen, bin ich eingegangen“, erzählt die 30-Jährige, die die Choreografie selbst zusammengeschnitten hatte. „Ich möchte auch der Besitzerin Andrea Vincente für ihr jahrelanges Vertrauen in meine Ausbildung danken.“

Mona Spreyer, die in jungen Jahren Dressur und Springen machte, übernahm das Endmaßpony vierjährig und bildete es von der Dressurpferdeprüfung A bis zum jetzigen S-Sieg aus. Vor ihrem Erfolg konnte sich das Duo mehrmals auf den vorderen Rängen platzieren, wurde dabei einmal Zweiter. Nun feierten Spreyer und ihr Pferd also den vorläufigen Höhepunkt. „Valentino ist ein sehr spezielles Pony, aber ich liebe ihn sehr, weil er eine so gute Einstellung hat. Wir haben bei der gemeinsamen Arbeit viel Spaß. Ab und zu fehlt ihm bei Pirouetten noch ein wenig die Kraft, aber das kriegen wir schon noch hin“, so die Reiterin, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat.