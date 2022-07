Neue Mitglieder im Vorstand : Xantener Landfrauen binden die jüngere Generation ein

Xanten Nach der Corona-Zwangspause organisiert der Xantener Ortsverband der Rheinischen Landfrauen wieder regelmäßige Treffen und weitere Termine. Bei den Vorstandswahlen wurden junge Mitglieder eingebunden.

Darauf haben sie einige Zeit verzichten müssen: Die Weihnachtsfeier im Dezember zum Beispiel hatte wegen der Pandemie noch abgesagt werden müssen, genauso wie schon im Vorjahr. Aber im Frühjahr haben sich die Landfrauen Xanten erstmals seit Monaten wieder treffen können. „Wir sind einfach froh, dass wir uns alle wieder persönlich austauschen und klönen können“, sagte die Vorsitzende Beate Matthaiwe auf der Jahreshauptversammlung im Landcafè Kalscheur in Sonsbeck, an der mehr als 40 Frauen teilnahmen. Sie seien voller Tatendrang, hätten auch schon viele Ideen, was sie in den nächsten Monaten zusammen unternehmen könnten, berichtete Matthaiwe.