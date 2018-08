Xanten : Der Bruckmannshof ist ihr Lebenstraum

Die junge Landfrau Sabrina Fell auf ihrem Quad, mit dem sie viel auf den Feldern unterwegs ist. Foto: Armin Fischer/Fischer, Armin (arfi)

vynen Sabrina Fell aus Vynen hat mit zwei Frauen die „Jungen Landfrauen Niederrhein“ gegründet. Die 27-Jährige möchte einmal den elterlichen Hof übernehmen – genau wie ihre Schwester Lena (25).

„1200 und noch wat ist der namentlich als Hof erwähnt“: Landwirt Franz-Josef Fell müsste in den Archiven wühlen, seit wann genau es den Bruckmannshof an der Marienbaumer Straße gibt. Fest steht, dass er um 1700 in den Besitz der Familie Fell gegangen ist und meistens von Töchtern weiter betrieben wurde. „Es gab auch mal ein paar Söhne, die sind dann Juristen oder so geworden“, sagt er und lacht. Seine Frau Ulrike sitzt mit am großen Tisch in der gemütlichen Küche, außerdem seine beiden Töchter Sabrina (27) und Lena (25). Unterm Tisch liegt der Hofhund Grace.

Die Ältere hat nach einer Ausbildung zur Werbekauffrau das Fachabitur am Berufskolleg in Kleve gemacht und dann an der Fachhochschule in Soest den Agrarwirt für Landwirtschaft und Maschinenbau draufgesattelt. Ihre jüngere Schwester absolviert gerade ihre Ausbildung zur staatlich geprüften Agrarbetriebswirtin. Eine von beiden wird einmal den Hof übernehmen. Die Eltern müssen irgendwann schweren Herzens eine Entscheidung treffen, denn beide wollen das Erbe antreten. „Das Potenzial haben beide“, sagen die Eltern. Am liebsten wäre es ihnen, wenn sich die Töchter den Hof teilen würden.

Info Die nächsten Termine der jungen Landfrauen 11. August: Die jungen Landfrauen bauen Weinregale aus Paletten, zusammen mit zwei jungen Männern, die in Keppeln eine Werkstatt „Seelenliebe“ haben und da Möbel aus Holz bauen. „Ein Platz ist in dem Seminar noch frei“, sagt Sabrina Fell. 13. Oktober: An diesem Tag wird Treckerfahren geübt. Für das Seminar haben sich schon viele Frauen angemeldet. Sabrina Fell hat schon mit 16 ihren Treckerführerschein gemacht – „und ist dann auch schon mal mit dem Trecker zu McDonalds nach Geldern gefahren“, erzählt Mutter Ulrike.

Das, so sagt Sabrina ganz klar, komme für sie aber nicht infrage. „Ich hänge sehr an dem Hof. Mein Lebenstraum ist es, ihn einmal zu bewirtschaften. Aber zwei Familien trägt der Hof nicht“. Die 27-Jährige liebt die Landwirtschaft, genau wie ihre Schwester. Beide arbeiten gerne auf dem elterlichen Hof. Kartoffeln, Rüben, Mais, Getreide bauen die Fells an, halten 160 Mutterkühe, die im Sommer mit ihren Kälbern auf der Reeser Schanz laufen, einem Naturschutzgebiet. „Einen Deckbullen haben wir noch für unsere Herde“, erzählt Sabrina Fell. 70 Prozent der Ackerflächen werden zweimal im Jahr genutzt: Einmal fürs Getreide, danach für den Futteranbau. Mit Heinz Ricken aus Veen tauscht der Vynener Landwirt Flächen: Er baut bei ihm Frühkartoffeln an. Wenn die im Juni/Juli geerntet sind, dann wird auf dem Acker noch einmal Getreide ausgesät.



Seit seinem zehnten Lebensjahr arbeitet Franz-Josef Fell auf dem Bruckmannshof, den er 1990 von seiner Mutter übernommen hat. „Im Herbst 1971 ist unser Kuhstall abgebrannt“, weiß Franz-Josef Fell noch genau. „Im August. Brandstiftung war das“. Die Kühe seien gottlob noch draußen auf der Weide gewesen. Danach stellte die Mutter von Milchkühen auf Mutterkühe um, fing mit der Bullenmast an. Der Vater war viel im Pferdebereich unterwegs.

„Hast du Sorgen mit die Deinen: Geh’ nach Fell und trink dich einen. Sind die Sorgen dann vorbei, geh’ nach Fell und trink dich zwei.“ Die Türen auf dem Bruckmannshof sind immer offen, die Küche ist Treffpunkt, auch für die drei Frauen, die die „Jungen Landfrauen Niederrhein“ ins Leben gerufen haben, ein Zusammenschluss von Landfrauen unter 40 Jahren. Initiatorinnen sind neben Sabrina Fell (Kreis Wesel) Anne Dicks (Bezirk Geldern) und Isabell Egerding (Bezirk Kleve). Ihnen stehen drei Patinnen aus dem jeweiligen Bezirks- beziehungsweise Kreisvorstand im Rheinischen Landfrauenverband zur Seite: Beate Matthaiwe aus Birten, Margit Ermers aus Kevelaer und Marlies Wollschläger aus Kleve.