Ehrenamt in Sonsbeck : Wahlen bei Labbecker Landfrauen

Ehrenamt in Sonsbeck

Sonsbeck Vier verdiente Vorständlerinnen wurden mit großem Dank für teils jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit verabschiedet. Die Nachfolgerinnen wurden zuvor gewählt.

Nach einem gemütlichen Frühstück im Landgut am Hochwald der Familie Bach sind die die Labbecker Landfrauen nahtlos zum offiziellen Teil, zur Jahreshauptversammlung übergegangen. Turnusgemäß nach vier Jahren standen wieder Wahlen im Ortsverband an. Hierzu hatten sich 65 Landfrauen angemeldet.

Zunächst trug Schriftführerin Iris Feldhans-Becker den Jahresbericht vor und erinnerte an viele unterschiedliche Aktionen im vorigen Jahr. Anschließend berichtete Kassiererin Martina Thissen über den finanziellen Stand der Landfrauen. Als der Vorstand komplett entlastet worden war, konnte neu gewählt werden. Als Vorsitzende wurde Beate Cleven bestätigt. Maria Quinders wurde zur neuen Vize-Vorsitzenden gewählt. Martina Thissen wurde als Kassiererin bestätigt, neue Schriftführerin ist jetzt Barbara Quinders. Die drei Beisitzerinnen sind Iris Feldhans-Becker, Heike Zumkley und Katrin Quartier. Als kooptierte Mitglieder unterstützen den Vorstand zudem Annette Cleven und Michaela Joeken.

Personell gut aufgestellt startet der Verband in ein abwechslungsreiches Jahr. Am Donnerstag, 28. April, wird ein Kreativworkshop angeboten und am Dienstag, 24. Mai, findet ein Halbtagesausflug zu den Wildpferden nach Dülmen statt.