Jugendliche führen durch Xantens Stiftsmuseum :  Junge Museumsführer erläutern alte Kunst

Johannes (l.) und Paul führen durch die Achtermann-Ausstellung im Stiftsmuseum, in der unter anderem die Köpfe der Pietà zu sehen sind, die bis zu ihrer Zerstörung im St.-Paulus-Dom in Münster stand. Foto: Christian Breuer

Xanten Während andere Jugendliche die Ferien im Freibad verbringen, widmen sich die Xantener Gymnasiasten Johannes und Paul der Wissensvermittlung. Sie führen durch die Achtermann-Ausstellung im Stiftsmuseum.

Johannes ist 15 Jahre alt, spielt in Birten Fußball, ist gerne mit dem Fahrrad unterwegs und bezeichnet sich selbst als „sehr musikalisch“. Sein Freund Paul, 16, geht wie Johannes nach den Sommerferien in die Q1 des Xantener Gymnasiums, sitzt auch gern auf dem Rad und ist gerne draußen unterwegs, um etwas zu erleben. Zwei ganz normale Jungs also, die dennoch ein ungewöhnliches Projekt eint: Die Jugendlichen Paul und Johannes bieten Führungen im Xantener Stiftsmuseum an.