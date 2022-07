Energieeinsparungen in Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck : In den Schulen laufen warmes Wasser und Heizungen weiter

Xanten/Rheinberg/Alpen/Sonsbeck Die Ankündigung der Stadt Hilden, vor dem Hintergrund der drohenden Gasknappheit Schulen und Turnhallen das warme Wasser abzustellen, hat für Diskussionsstoff gesorgt. Wie sieht es in Rheinberg, Alpen, Xanten und Sonsbeck.

So ist es auch in Alpen, wo ein Verein im Hallenbad das Heft in der Hand hat und entscheiden muss, ob das Wasser im Winter etwas kälter sein wird als üblich. In den Schulen aber werden Kinder und Jugendliche kaum frieren müssen. Lediglich die Grundschule Zum Wald wird noch mit Gas befeuert. Hier bieten sich möglicherweise Einsparpotenziale. Thema waren die im Rathaus bislang noch nicht, so Klimaschutzmanager Luuk Masselink. Nach den Sommerferien wird nach dem aktuell laufenden Umbau der Heizung in der Grundschule in Veen der bisherige Brennstoff auch von Holzpellets abgelöst. Auch das Schul- und Sportzentrum heizt komplett mit Holz, sodass nach dem Sport wohl weiter warm geduscht werden und Unterricht in wohliger Atmosphäre stattfinden kann. Und im Rathaus kann’s in den Amtsstuben nur bei einem „extrem kalten Winter“ ungemütlich werden. „Denn die Grundlast wird mit Holzpellets sichergestellt“, so Masslink: „Erst wenn mehr Wärme gebraucht wird, springt die Gasheizung an.“