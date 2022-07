Tanz-Workshops am Hafen Xanten : Salsa und Disco lernen für die Open-Air-Party

Xanten Wer mal Lust auf Salsa, Disco-Chart oder Disco-Fox hat, kann vor der herrlichen Kulisse der Xantener Südsee die Hüften schwingen. An der Hafenpromenade starten drei Workshops. Und zum Schluss wird gefeiert.

Den Auftakt bildet der Salsa-Workshop am Samstag, 9. Juli. Um 18 Uhr sind die Einsteiger zu heißen Rhythmen dran, ab 19 Uhr können Fortgeschrittene am Workshop teilnehmen. Am Mittwoch, 13. Juli, geht es mit dem Disco-Chart-Workshop weiter. Einsteiger dürfen um 19 Uhr aufs Parkett, ab 20 Uhr wird der Platz für die Fortgeschrittenen frei gemacht. Und am Samstag, 16. Juli, ist der Disco-Fox-Workshop an der Reihe. Um 18 Uhr lernen Einsteiger die wichtigsten Schritte. Um 19 Uhr können sich Fortgeschrittene auf der Tanzfläche auspowern.