Arbeitsmarktreport für Mai : Beste Beschäftigungslage seit 20 Jahren

Info

Von 3,3 bis 7,7 Prozent Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt veränderten sich auch die Arbeitslosenquoten an den zehn Standorten der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Die Spanne reichte im Mai 2019 von 3,3 Prozent in Monschau bis 7,7 Prozent in Stolberg. In Erkelenz beträgt die Quote 4,9% (April: 4,8%), in Geilenkirchen 6,2% (April: 6,3%) und in Heinsberg 4,7% (April: ebenfalls 4,7%).