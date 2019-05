Rezepte von Meisterköchen : Variationen von Spargelgerichten aus der Region

Erkelenz Drei Meisterköche aus Erkelenz, Heinsberg und Wassenberg empfehlen ihre Gerichte, in denen sie heimischen Spargel verarbeiten.

Spargel schälen, Topf mit reichlich Wasser zum Kochen bringen, Salz und Zucker zugeben, Spargel 8-10 Minuten kochen, raus nehmen und warm stellen. Hähnchenbrustfilet in gleich große Medaillons schneiden, pro Person 2 Stück. Mit Salz und Pfeffer würzen, pro Seite etwa 3-4 Minuten bei nicht zu großer Hitze in der Pfanne braten, mit je einem Blatt Salbei belegen und mit einer halben Scheibe Serrano-Schinken umwickeln, ebenfalls warm stellen. Mit einer Küchenreibe die Blutorangenschale fein raspeln. Die Raspel in kochendem Wasser kurz blanchieren.

Im Restautrant Schwanenhof in Bellinghoven kocht Elmar Gorges. Er hat seit den sieben Jahren nach Geschäftsübergabe an die jüngere Generation mit Inhaberin Astrid Hasen von traditioneller zu moderner, zeitgemäßer Küche begleitet. Er ist Koch aus Leidenschaft und stand bereits in namhaften Küchen Deutschlands am Herd. In der gutbürgerlichen Küche des Schwanenhofs gehen seine Bemühungen zu „bedenkenlosem Genuss“, wie er es formuliert, zu nachhaltigen Zutaten aus regionalem Anbau und Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren. „Wir merken, dass sich die Nachfrage verändert. Während früher zum größten Teil Schnitzel gefragt wurde, überwiegen jetzt Spargelgerichte“, erzählt der Chefkoch.