LVN-Meisterschaft in Uerdingen : Hilfarther Nachwuchs im Medaillenrausch

LVN-Meisterschaft in Uerdingen

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Sophie Fluthgraf und Nils Arne Schröder lösen das Ticket für die deutsche Meisterschaft im Blockwettkampf.

Die jungen Athleten des TuS Jahn Hilfarth haben bei den LVN-Jugendmeisterschaften in Krefeld in den Blockwettkämpfen groß aufgetrumpft. Am Wochenende waren die acht Nachwuchssportler des TuS im Uerdinger Covestro-Sportpark sehr erfolgreich.