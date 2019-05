Fußball : Für Helpenstein geht es noch um einen ganz kleinen Schritt

KREIS HEINSBERG Kreisliga A: Der 5:1-Sieg des SV Helpenstein lässt die Bezirksliga noch näher rücken.

SV Helpenstein – SV Niersquelle Kuckum 5:1 (1:0). Der Spitzenreiter versuchte vom Anpfiff an das Heft in die Hand zu nehmen: „Wir sind ganz gut in die Partie gekommen, allerdings waren die stets auf Konter aus, da waren wir hinten nicht immer sattelfest“, sagte Leicher. Dennoch ging der Favorit in der 15. Spielminute in Führung. Nach einem schönen Konter erzielte Jens Przystaw das 1:0 für Helpenstein. Dabei sollte es aber bei einem guten Gegner aus Kuckum bis zur Pause bleiben. Entscheidend für das Spiel war die 51. Minute. Wiederum nach einem Konterangriff, traf Moritz Rachau zum 2:0: „Nach unserem 2:0 ist der Gegner ein wenig zusammengebrochen. Wir standen jetzt besser und hatten die Partie dann im Griff“, freute sich der Helpensteiner Coach. Die Räume, die sich boten, nahm der Spitzenreiter gerne an, so dass folglich das 3:0 durch Johannes Ziegis fiel, der fast ungedeckt abschließen konnte (66.). Mit einer sehenswerten Einzelaktion markierte der quirlige Moritz Rachau das 4:0 (82.). Sechs Minuten später verkürzte Christopher Niesten zum 1:4, den Schlusspunkt zum 5:1 setzte schließlich Dirk Halfpapp (90.). Ähnlich wie Leicher analysierte Kuckums Trainer Thomas Portz die Begegenung: „Wenn wir nicht nach einem Fehler das 0:1 bekommen hätten, wer weiß, wie das Spiel in der zweiten Halbzeit gelaufen wäre. Insgesamt muss ich aber sagen, dass der Helpensteiner Sieg auch in dieser Höhe verdient war.“ Erschwerend für Kuckum war auch, dass – nachdem das Wechselkontigent erschöpft war – das Spiel mit nur zehn Nierskicker zu Ende ging. Portz setzt nun auf die beiden Heimspiele, die noch kommen.