Leichathletik-Fest : Kinderteams aus Aachen räumen in Erkelenz ab

Kinder im Wettkampf. Foto: Jürgen Cziommer

Erkelenz Beim TV Erkelenz ging es für den U10- und U12-Nachwuchs um Punkte für den Südwest-Cup. Vor allem die Alemannia war im Willy-Stein-Stadion in guter Form.

In gewohnt guter Manier hat der TV Erkelenz die zweite Kinderleichtathletik-Veranstaltung innerhalb des Kreises Heinsberg ausgerichtet, die zur Cup-Wertung der Leichtathletik-Region Südwest gehört. Dabei sind insgesamt sieben Veranstaltungen vorgesehen, bei denen die Teams der Klassen U10 und U12 um Punkte kämpfen.

Im sehr schön hergerichteten Willy-Stein-Stadion zeigten dann auch sieben Teams in der U10, was sie können, während deren fünf Teams in der U12 um die Punkte kämpften.

Bei den Kindern der U10 siegten die Kids von Alemannia Aachen mit sieben Rangpunkten knapp vor dem Team des TuS Jahn Hilfarth, das auf neun Zähler kam. Dabei holten sich Hilfarther den ersten Platz beim Drehwurf, einen zweiten Platz bei der Weitsprungstaffel sowie zwei dritte Plätze in der 40-Meter-Hindernis-Sprintstaffel und dem Tandem-Team-Biathlon. Das Team der Aachener gewann den Team-Biathlon Wettbewerb ebenso wie die Sprintstaffel, wurde Zweiter im Drehwurf und Dritter mit der Weitsprungstaffel. Rang drei ging an das Team des ausrichtenden TV Erkelenz mit elf Rangpunkten, die sich aus zwei zweiten Plätzen in der Sprintstaffel sowie dem Team Biathlon, einem dritten Rang im Drehwurf sowie einem vierten Platz in der Weitsprungstaffel zusammensetzten. Vierter wurde das Team des SV Germania Dürwiß mit 14 Punkten, gefolgt vom SV Rot-Weiß Schlafhorst mit 20 Punkten und den Teams des Dürener TV (23 Punkte) und Euskirchen (27 Punkte), die die Plätze sechs und sieben belegten.