Frauenfußball : Uevekoven holt Remis gegen den Spitzenreiter

Kreis Heinsberg Mit dem 1:1 gegen Menden verabschieden sich die Uevekovenerinnen aus dem Titelrennen der Mittelrheinliga - dürfen mit Rang drei aber trotzdem das Ergebnis einer starken Saison feiern. Schwanenberg steht im Titelrennen vor dem Spiel der Saison.

() Die Frauen der Sportfreunde Uevekoven haben im Topspiel der Fußball-Mittelrheinliga gegen den Tabellenführer SV Menden ein 1:1 (0:0) geholt. Das Unentschieden bedeutet für die Uevekovenerinnen den sicheren dritten Platz in der Liga und steht somit für eine erfolgreiche Saison. Selbst bei einem Sieg in Menden wären die Chancen auf die Meisterschaft rein theoretischer Natur geblieben. In der 74. Minute erzielte der SV Menden den Führungstreffer. Dank des späten Treffers von Nicole Bertrams, die die starke Abwehr von Menden durchdrang, konnten die Sportfreunde noch einen Punkt aus dem Spitzenspiel mitnehmen.

Die Frauen des SV SW Schwanenberg hatten am 21. Spieltag in der Bezirksliga Glück im Unglück: Gegen den SC Alemannia Straß verlor der SV überraschend mit 1:3. Die verlorenen Punkte hätten das Aus der Hoffnung auf den Aufstieg bedeuten können – der SV Weiden hätte den ersten Tabellenplatz wieder einnehmen können, jedoch verlor die Mannschaft gegen Verfolger DJK Viktoria Frechen. Weiden und Schwanenberg liegen punktgleich an der Spitze, Weiden hat lediglich das um zwei Treffer bessere Torverhältnis. Frechen folgt mit nur noch drei Zählern Rückstand. In der gesamten Saison mussten sich die Schwäne erst zum vierten Mal geschlagen geben: Straß startete besser ins Spiel und ging 3:0 in Führung (7., 53., 63.), Karina Hünnekens erzielte den Ehrentreffer für Schwanenberg. Im Topspiel am kommenden Sonntag gegen Weiden braucht Schwanenberg für den Aufstieg nun möglichst einen Sieg.