400 Reiter in Erkelenz erwartet : Klostergarten als Zentrum des Reitsports

Erkelenz Der Himmelfahrtstag ist traditionell der Starttag: Im Klostergarten von Haus Hohenbusch findet die 68. Auflage des Reit- und Springturniers statt, zu dem der RFV Erkelenz einlädt. Erwartet werden rund 400 Reiter und 600 Pferde.

Es ist also wieder an der Zeit für das traditionsreiche Reit- und Springturnier, zu dem der Reit- und Fahrverein Erkelenz in diesem Jahr schon zum 68. Mal einlädt. Das Turnier beginnt am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 30. Mai, wird am Samstag, 1. Juni, fortgesetzt und feiert sein großes Finale am Sonntag, 2. Juni. Mittendrin sind dann auch wieder Josef Küppers, der Vorsitzende des RFV Erkelenz, und Kristopher Muckel, seit gut einem Jahr als Geschäftsführer im Amt.