Wassenberger Familien-Wettkampf : Nächste Runde für Fitness-Challenge

Wassenberg Familien-Sporttag in Wassenberg soll regelmäßig mit wechselndem Angebot stattfinden. Im Juni richtet der Baseball- und Softballverein die nächste Auflage aus.

(cpas) Der erste Family-Fitness-Tag in Wassenberg Ende März war ein voller Erfolg. In verschiedenen Disziplinen wie Huckepackrennen und Hulahoop wurde dabei die fitteste Familie der Stadt ermittelt. Jetzt geht die Challenge in ihre zweite Runde: Am Sonntag, 23. Juni, geht es am Wassenberger Burgberg wieder um Spiel und Spaß für die Familie.