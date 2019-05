Tennis-Nachwuchs : Jannis Thies sichert sich Kreismeistertitel

Erkelenz Der TC Blau-Weiß Erkelenz war bei den Meisterschaften auf seiner eigenen Anlage erfolgreich: Drei der besten vier Jungen kommen aus dem eigenen Verein - und fahren nun zur Bezirksmeisterschaft nach Jülich.

Die drei Spieler fahren damit auch zu den Bezirksmeisterschaften für die Kreise Heinsberg, Düren und Aachen, die am 15. Juni in Jülich stattfinden. Am Freitag werden auf der Anlage des TC an der Krefelder Straße ab 16 Uhr die Finalspiele der Jugendlichen ausgetragen.