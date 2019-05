HVN-Qualifikation : Vier Erkelenzer Teams in der nächsten Runde

Vier Erkelenzer Teams in der nächsten Runde

Für den Erkelenzer Handball-Nachwuchs (blaue Trikots) geht es in die nächste Runde (Archivfoto). Foto: Nipko

Erkelenz Nachdem sich die weibliche B- und C-Jugend bereits für die nächste Quali-Runde empfohlen hat, legten nun die weibliche A-Jugend und die männliche C-Jugend nach. Am Donnerstag wird ausgelost.

Vier Handball-Nachwuchsteams des TV Erkelenz haben es in die nächste Runde der Qualifikation für die HVN-Ligen geschafft. Am Donnerstag wird ausgelost, dann sind die ETV-Teams gegen Konkurrenz aus anderen Kreisen gefordert. Die weibliche B- und C-Jugend des ETV hatte sich bereits in der Vorwoche für die nächste Runde qualifiziert.