Kreis Heinsberg besonders positiv : Arbeitslosenquote fast bei fünf Prozent

Erkelenz Nach einer frühen Frühjahrsbelebung im März entspannte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im April nur noch leicht – das trifft auf die Gesamtregion der Arbeitsagentur Aachen-Düren zu, die Entwicklung im Kreis Heinsberg geht jedoch erneut positiv voran.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Leicht ist die Arbeitslosigkeit in der Region Aachen, Düren und Heinsberg im April zurückgegangen – wie in diesem Jahr bereits im Februar ist es dabei der Kreis Heinsberg, der maßgeblich zu dieser Entspannung beigetragen hat. Das geht aus der aktuellen Statistik der Arbeitsagentur Aachen-Düren hervor. 6851 Menschen sind zwischen Wegberg, Übach-Palenberg und dem Selfkant derzeit noch arbeitslos gemeldet, was 192 Personen oder 2,7 Prozent weniger als einen Monat zuvor sind.