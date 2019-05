Spargelgenuss in Haus Wilms in Effeld : Spargelsalat, Orangen-Vinaigrette, Büffelmozzarella und Erdbeeren

Spargelgenuss in Haus Wilms in Effeld

Effeld Es ist nicht so genau zu sagen, ob Effeld den Spargel in der Region etabliert hat, oder der Spargel Effeld bekannt gemacht hat.

Gemeinsam mit ihrem Mann hat Birgit Wilms-Regen 1998 den Betrieb in Wassenberg-Effeld übernommen, ihn erfolgreich ausgebaut und kurze Zeit später eine Kochschule gegründet. Auf der Speisekarte findet man im Frühling sowohl das klassische Spargelgericht mit frisch aufgeschlagener Sauce Hollandaise, neuen Kartoffeln und Schinken, Rührei oder Schnitzel, als auch schmackhafte Varianten mit Garnelen oder Fisch. Auch Spargelsalate sind sehr beliebt. Vegetarier können zwischen drei verschiedenne Spargelgerichten wählen. Spargel mit Olivenöl und Parmesan sind in diesem Jahr zum ersten Mal mit auf der Karte. „Es kommt immer wieder eine neue Idee dazu.“

„Die Kochkurse machen wir gern saisonal, dabei spielt der Spargel im Frühjahr eine große Rolle“, erklärt Birgit Wilms-Regen. In den Kursen wird ab fünf Personen gekocht, meist melden sich die Gäste als Gruppe an.

Viele Teilnehmer kommen aus dem Raum Mönchengladbach und Düsseldorf. Bis Ende Juni wird in Haus Wilms Spargel aus Effeld angeboten. Ihren hohen Anspruch an die Lebensmittel werden sie durch regionale, hochwertige Produkte gerecht. „Wir bieten nur das an, was wir auch gern essen würden“, erklärt die Inhaberin. Seit Jahren werden sie von Lieferanten beliefert, von deren Ware sie überzeugt sind – gleich ob im Gemüse-, Fleisch- oder Fischbereich. Die Qualität der Produkte ist ihnen sehr wichtig.