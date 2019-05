Burgstubenresidenz Randerath : Spargelspaghetti auf Morchelsauce mit Kokosmilch

Heinsberg Spargel schmeckt lecker und ist gesund. „Es ist ein sehr vielfältiges Gemüse, man kann es in allen Küchen einsetzen“, erklärt Alex Wulf, Geschäftsführer und Michelin-Sterne-Koch der Burgstubenresidenz in Heinsberg-Randerath. „Wir kochen Gerichte mit Einflüssen der russischen, französischen und asiatischen Küche.“

Schalotten in Würfel schneiden. Morcheln in Olivenöl scharf anbraten, Schalottenwürfel zugeben. Mit Madeira ablöschen und flambieren. Mit Kokosmilch aufgießen und einreduzieren lassen. Den Limettensaftspritzer und gegebenenfalls den Smetana zugeben. Ganz zum Schluss den Schnittlauch zugeben.

Spargelgenuss in Haus Wilms in Effeld : Spargelsalat, Orangen-Vinaigrette, Büffelmozzarella und Erdbeeren

Im Team der Burgstubenresidenz ist seit Ende November ein dritter Mann, Marcel Kokot, der die leichte Art der japanischen und asiatischen Küche eingebracht hat – nicht weil seine Wurzeln japanisch sind, sondern weil er in Deutschland und in der Schweiz in den besten Sternehäusern gearbeitet hat, unter anderem in einem der renommiertesten Restaurant im japanischen Stil.