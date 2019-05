Zahlen für Wassenberg und Wegberg : Mehr Gewalt bei Jugendlichen

Kreis Heinsberg Die Zahl der Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende bleibt im Kreisjugendamtsbezirk Heinsberg konstant bei über 400. Rückläufig sind 2018 Drogendelikte, Beleidigungen und Sachbeschädigungen gewesen.

Aufgelistet hat das Kreisjugendamt die Straftaten von Jugendlichen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich festgestellt wurden, also in Wegberg, Wassenberg, Waldfeucht, Übach-Palenberg, Selfkant und Gangelt. Die meisten Taten wurden mit 141 in Übach-Palenberg registriert, gefolgt vom Wegberg mit 135 Taten, in Wassenberg waren es 89 im vergangenen Jahr gewesen. Positiv merkte Doris Zaunbrecher an, dass bei der Drogenkriminalität ebenso wie bei Beleidigungen und Sachbeschädigung ein Rückgang zu verzeichnen ist, während es bei Gewaltdelikten bis hin zu einem Mord einen Anstieg der Fallzahlen gab. Raub, räuberische Erpressung, Bandendiebstahl und Betrug stehen in der Liste der Straftaten ganz oben.